Brive-la-Gaillarde

Les chevalets brivistes (Halle Brassens)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:50:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Organisé par les Peintres du Pays de Brive.

Huiles, acryliques, aquarelles, pastels, collages et carnet de voyage.

De 10 à 18h.

Entrée libre. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 69 45 23

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English : Les chevalets brivistes (Halle Brassens)

L’événement Les chevalets brivistes (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-13 par Brive Tourisme