Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma Rue d’Argouges Gratot
Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma Rue d’Argouges Gratot dimanche 19 juillet 2026.
Gratot
Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Les chroniques de Barbey
Dates dimanche 19 juillet
Horaires 10h00 19h00
Un événement dédié au film L’ensorcelée d’après Barbey d’Aurevilly, le cinéma et l’œuvre littéraire de l’écrivain.
Barbey est l’hôte du jour et invite le public à la projection du film (4 séances), à des rencontres avec le réalisateur et l’équipe du film, à assister à une masterclass sur les métiers du cinéma ou encore des lectures choisies et à découvrir l’exposition sur le projet du film.
L’Ensorcelée* nous plonge en 1802 au cœur d’une relation tourmentée entre une jeune femme, Jeanne de Feuardent, et un prêtre-chouan, Jéhoël de La Croix-Jugan, dans un pays encore marqué par les sévices de l’Ancien régime et les violences de la Révolution. Jeanne, noble et mésalliée, éprouve une attirance irrépressible, une passion insensée pour ce prêtre dont le visage n’est plus qu’un amas de chair brûlée, séquelle des guerres révolutionnaires. Dans la pénombre d’un ancien ermitage, Jeanne cédera à l’emprise de cet homme, prêtre-chouan, toujours en guerre.
* Interdit aux moins de 13 ans durée 1h07
Lien vers bande annonce du fim L’ensorcelée Bande annonce
Tarifs Entrée + séance L’Ensorcelée + animations + visite du Château
– adultes 12 €
– enfants 13-17 ans / étudiant -28 ans 6 €
Informations et réservation sur www.chateaugratot.com .
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 contact@chateaugratot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma
L’événement Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma Gratot a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Gratot (Manche)
- Photographies grands formats, Ma terre Gratot 1 juillet 2026
- Dessin, Mathilde Wolff & photographie, Jérôme Pérez art contemporain Rue d’Argouges Gratot 2 juillet 2026
- Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot 3 juillet 2026
- Gratot, visitez le château avec le seigneur ! Rue d’Argouges Gratot 9 juillet 2026
- Danse contemporaine À fleur de peau Rue d’Argouges Gratot 15 juillet 2026