Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma Rue d’Argouges Gratot

Gratot

Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Les chroniques de Barbey

Dates dimanche 19 juillet

Horaires 10h00 19h00

Un événement dédié au film L’ensorcelée d’après Barbey d’Aurevilly, le cinéma et l’œuvre littéraire de l’écrivain.

Barbey est l’hôte du jour et invite le public à la projection du film (4 séances), à des rencontres avec le réalisateur et l’équipe du film, à assister à une masterclass sur les métiers du cinéma ou encore des lectures choisies et à découvrir l’exposition sur le projet du film.

L’Ensorcelée* nous plonge en 1802 au cœur d’une relation tourmentée entre une jeune femme, Jeanne de Feuardent, et un prêtre-chouan, Jéhoël de La Croix-Jugan, dans un pays encore marqué par les sévices de l’Ancien régime et les violences de la Révolution. Jeanne, noble et mésalliée, éprouve une attirance irrépressible, une passion insensée pour ce prêtre dont le visage n’est plus qu’un amas de chair brûlée, séquelle des guerres révolutionnaires. Dans la pénombre d’un ancien ermitage, Jeanne cédera à l’emprise de cet homme, prêtre-chouan, toujours en guerre.

* Interdit aux moins de 13 ans durée 1h07

Lien vers bande annonce du fim L’ensorcelée Bande annonce

Tarifs Entrée + séance L’Ensorcelée + animations + visite du Château

– adultes 12 €

– enfants 13-17 ans / étudiant -28 ans 6 €

Informations et réservation sur www.chateaugratot.com .

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 contact@chateaugratot.com

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English : Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma

L’événement Les chroniques de Barbey journée dédiée au cinéma Gratot a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme