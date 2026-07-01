Les cinés étoilés Mucem Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Les cinés étoilés

Mercredi 1er juillet 2026 de 21h45 à 0h40.

El Sett, de Marwan Hamed 2h35 VOST.

Mercredi 8 juillet 2026 de 21h45 à 0h15.

Bonne mère, d’Hafsia Herzi 1h39



La séance sera précédée du court métrage Ton français est parfait.

Mercredi 15 juillet 2026 de 21h45 à 0h45.

Annie Colère, de Blandine Lenoir 2h



La séance sera précédée du court métrage Au bain des dames, de Margaux Fournier.

Mercredi 22 juillet 2026 de 21h45 à 23h59.

Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini 1976 1h47 VOST.

Mercredi 29 juillet 2026 de 21h45 à 23h59.

Tout sur ma mère, de Pedro Almodovar 1h41 VOST



La séance sera précédée du court métrage Chez moi.

Mercredi 5 août 2026 de 21h45 à 23h59.

Angèle de Marcel Pagnol 1934 2h23 VOF



La séance sera précédée du court métrage Les framboises blanches.

Mercredi 12 août 2026 de 21h15 à 23h.

Linda veut du poulet, de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach 1h19



La séance sera précédée par le court métrage Ma maman est un avion.

Mercredi 19 août 2026 de 21h15 à 23h30.

Adam, de Maryam Touzani 1h41 VOST



La séance sera précédée du court métrage Les nœuds du destin.

Mercredi 26 août 2026 de 21h15 à 23h45.

L’une chante, l’autre pas, d’Agnès Varda 1977 2h



La séance sera précédée du court métrage Inès. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:15:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le Mucem se transforme chaque mercredi en cinéma à ciel ouvert, sous les étoiles de la Place d’Armes du fort Saint-Jean et la mer en toile de fond.

Chaque mercredi soir, découvrez une sélection de longs et de courts métrages venus de tout le pourtour méditerranéen. Cette programmation, en partenariat avec le festival Ciné Plein-Air Marseille et collaboration avec l’Agence du court métrage, met à l’honneur des figures de mères fortes, émouvantes et inspirantes, en résonance avec l’exposition Bonnes mères , d’Angèle à Tout sur ma mère, en passant par Mamma Roma et Bonne mère.



Lieu Fort Saint Jean/ Place d’Armes .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Every Wednesday, the Mucem transforms into an open-air movie theater, under the stars at the Place d’Armes at Fort Saint-Jean, with the sea as a backdrop.

L’événement Les cinés étoilés Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille