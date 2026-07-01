Projections et remise du prix À Première Vue FID Marseille Mucem Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Projections et remise du prix À Première Vue FID Marseille

Jeudi 9 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Une soirée à la découverte du cinéma d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Le Mucem vous propose de visionner les courts-métrages de cinq jeunes réalisateurs issus d’écoles de cinéma du Liban, du Maroc, de Tunisie, d’Algérie et de Palestine, avant de dévoiler les cinéastes primés.



À la suite d’un appel à films diffusé auprès des écoles membres du réseau de la COPEAM et grâce au soutien de TV5 Monde, du Mucem, du FID, de Rai Cinema, un jury international a en effet visionné les courts-métrages en compétition et proposé un palmarès des meilleurs films. Organisée pendant la 37e édition du FID Festival International de Cinéma, cette soirée sera également l’occasion de remettre le prix des jeunes FID, Mucem, COPEAM .



Les films

FILS DE L’OMBRE Paul NG (ESAV, Maroc)

SUMMER VISIONS Letya HAGE (ALBA, Liban)

AMÎN Salma KORTOBI (ESAV, Maroc)

YA HASRAH Hichem HAMZAOUI (LabDZ / Institut Français, Algérie) .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An evening exploring cinema from North Africa and the Middle East.

L’événement Projections et remise du prix À Première Vue FID Marseille Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille