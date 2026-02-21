Regards croisés grands-parents et petits-enfants au musée Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement
Regards croisés grands-parents et petits-enfants au musée Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement samedi 21 février 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Regards croisés grands-parents et petits-enfants au musée
Samedi 11 juillet 2026 à partir de 10h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21 2026-07-11
Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules avec une visite conçue spécialement pour les enfants et leurs grands-parents.Enfants
Venez partager un moment en famille en découvrant notre exposition L’art de grandir . Nous vous proposons une visite conçue spécialement pour les enfants et leurs grands-parents. Une aventure créative, ludique et enrichissante où chaque génération trouvera sa place. Un atelier interactif pour créer ensemble, un parcours adapté aux petits et aux grands, des souvenirs à emporter pour prolonger la magie à la maison.
Réservez dès maintenant pour ne pas manquer cette expérience unique !
• Pour les enfants à partir de 5 ans
• Durée 1h
• Gratuit sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .
Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a tour specially designed for children and their grandparents.
L’événement Regards croisés grands-parents et petits-enfants au musée Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Blues de Méditerranée Les Trad’ Standards Latté Marseille 2e Arrondissement 8 mai 2026
- Baby populaire Mucem Marseille 2e Arrondissement 9 mai 2026
- Europa Festival Marseille 2e Arrondissement 9 mai 2026
- La Casa Flotante Musique Latino Américaine Latté Marseille 2e Arrondissement 9 mai 2026
- Un objet, une histoire Mucem Marseille 2e Arrondissement 10 mai 2026