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Regards croisés grands-parents et petits-enfants au musée Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Regards croisés grands-parents et petits-enfants au musée Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement samedi 21 février 2026.

Lieu : Musée des Enfants Préau des Accoules

Adresse : 29 Montée Des Accoules

Ville : 13002 Marseille 2e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 21 février 2026

Fin : samedi 21 février 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Marseille 2e Arrondissement

Regards croisés grands-parents et petits-enfants au musée

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 10h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21 2026-07-11

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules avec une visite conçue spécialement pour les enfants et leurs grands-parents.Enfants
Venez partager un moment en famille en découvrant notre exposition L’art de grandir . Nous vous proposons une visite conçue spécialement pour les enfants et leurs grands-parents. Une aventure créative, ludique et enrichissante où chaque génération trouvera sa place. Un atelier interactif pour créer ensemble, un parcours adapté aux petits et aux grands, des souvenirs à emporter pour prolonger la magie à la maison.

Réservez dès maintenant pour ne pas manquer cette expérience unique !

• Pour les enfants à partir de 5 ans
• Durée 1h
• Gratuit sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr   .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a tour specially designed for children and their grandparents.

L’événement Regards croisés grands-parents et petits-enfants au musée Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Ville de Marseille

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