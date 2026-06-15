Visite-atelier en famille Dormir comme le soleil Adrien Vescovi Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement jeudi 9 juillet 2026.

Marseille 2e Arrondissement

Visite-atelier en famille Dormir comme le soleil Adrien Vescovi

Du 09/07 au 27/08/2026 le jeudi de 10h à 11h30. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Visite-atelier en famillle autour de l’exposition Dormir comme le soleil d’Adrien Vescovi.Familles

Les enfants et leurs parents sont invités à participer à une visite-atelier de l’exposition Dormir comme le soleil d’Adrien Vescovi, accompagnés de la médiatrice. Les jeunes visiteurs découvriront la démarche d’un artiste contemporain autour de la couleur, du textile et de la mémoire. Ils s’essayeront ensuite à la composition de leur propre paysage textile, au cours d’un atelier inspiré du travail de l’artiste.



• Enfants de 6 à 12 ans et leurs accompagnants

• Durée 1h30

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Family visit and workshop around the exhibition Dormir comme le soleil by Adrien Vescovi.

L’événement Visite-atelier en famille Dormir comme le soleil Adrien Vescovi Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille