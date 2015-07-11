Rencontre avec Jacob Yeoye Wamelbu au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Rencontre avec Jacob Yeoye Wamelbu au MAAOA

Du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2026. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-08

Le musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens est heureux d’accueillir Jacob Yeoye Wamelbu, un artiste originaire de Fanla, sur l’île d’Ambrym, province de Malampa, au Vanuatu.

Du 8 au 11 juillet, le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens MAAOA est heureux d’accueillir Jacob Yeoye Wamelbu. Artiste originaire de Fanla, sur l’île d’Ambrym, province de Malampa, au Vanuatu (Océanie), issu d’une famille de grands chefs coutumiers, ses pères lui ont transmis les savoirs et savoir-faire coutumiers qui leur appartiennent sculpture et peinture des masques, des tambours, danses, chants et rythmes.



À travers plusieurs temps de découverte, d’échanges et de partage avec Jacob, le MAAOA, qui conserve un riche ensemble d’objets du Vanuatu, vous invite à venir le rencontrer autour de cette collection.

* Les interventions de Jacob seront en bichelamar, créole parlé au Vanuatu. La traduction sera assurée par Carole Réocreux.



• Animation Rythmes et sculptures

Mercredi 8 juillet de 15h30 à 16h30

Jacob Yeoye Wamelbu vous dira tout, ou presque, des tambours du Vanuatu, de leur sculpture sur bois à leur mise en jeu. À cette occasion, Jacob mettra en jeu un tambour à fente des collections du MAAOA, pour une rencontre sensible avec l’objet, une première depuis son arrivée au musée en 1991.

Tout public, à partir de 7 ans

Gratuit, dans la limite des places disponibles (30 places)

Sur réservation maaoa@marseille.fr

Salle Amériques-Océanie, MAAOA



• Animation Danses et chants coutumiers

Jeudi 9 juillet de 15h30 à 16h30

Venez découvrir les danses et chants coutumiers d’Ambrym. Jacob Yeoye Wamelbu vous expliquera les masques et tambour présentés au MAAOA, et proposera une démonstration des danses et des chants qui y sont associés sur son île.

Tout public, à partir de 7 ans

Gratuit, dans la limite des places disponibles (30 places)

Sur réservation maaoa@marseille.fr

Salle Amériques-Océanie, MAAOA



• Animation Dessins sur le sable

Vendredi 10 juillet de 15h30 à 16h30

Jacob Yeoye Wamelbu vous fait découvrir une pratique originale celle du sandroing , un art graphique du Vanuatu qui consiste à dessiner sur le sable et servant de support à différents récits.

Tout public, à partir de 7 ans

Gratuit, dans la limite des places disponibles (30 places)

Sur réservation maaoa@marseille.fr

Salle Amériques-Océanie, MAAOA



• Projection Tuan Ta Pesao. Écritures de sable et de ficelle à l’Ile d’Ambrym

Samedi 11 juillet à 15h

Un film de Eric Vandendriessche et Camille Etul CNRS 2024

Ce film se déroule au Nord de l’île d’Ambrym, dans l’archipel de Vanuatu, en Mélanésie. Deux pratiques graphiques désignées localement par le même terme vernaculaire attirent notre attention les dessins tracés d’une ligne continue avec le doigt sur la terre battue des villages ou le sable des plages, et les figures éphémères réalisées à partir d’une boucle de ficelle végétale. Que nous disent ces écritures de sable et de ficelle sur cette société du Nord Ambrym ?

Tour à tour des experts de ces activités procédurales et géométriques, des chefs coutumiers, des enseignants vanuatais, nous parlent de ces pratiques dans leurs liens avec l’environnement, la mythologie, les rituels, les pratiques magiques, et les mathématiques de ce petit coin du monde.

La projection sera suivie d’échanges avec Eric Vandendriessche et Jacob Yeoye Wamelbu.

Tout public

Gratuit, dans la limite des places disponibles (100 places)

Sans réservation

Salle du Miroir, Centre de la Vieille Charité .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr

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English :

The Museum of African, Oceanic, and Indigenous Arts is pleased to welcome Jacob Yeoye Wamelbu, an artist from Fanla on Ambrym Island in the Malampa Province of Vanuatu.

L’événement Rencontre avec Jacob Yeoye Wamelbu au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-17 par Ville de Marseille