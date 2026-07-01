L’Horizon de Khéops un voyage en Egypte ancienne Les Terrasses du Port Marseille 2e Arrondissement
vendredi 31 juillet 2026 · Les Terrasses du Port · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
L’Horizon de Khéops un voyage en Egypte ancienne
Du 31/07 au 13/11/2026 tous les jours de 14h à 19h.
Toutes les 30 minutes. Les Terrasses du Port 9 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-11-13 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Eclipso Cultural Adventures propose une immersion en réalité virtuelle au service de l’HistoireEnfants
Partez pour une expédition immersive à la découverte de la pyramide de Khéops ! Accompagnés par vos proches, vous vous affranchirez de la visite classique pour découvrir des espaces jusqu’alors fermés au public.
Un glissement vers le territoire de la magie vous fera voyager 4500 ans en arrière pour assister aux funérailles du roi Khéops, vous offrant ainsi une incursion pleine d’émotions au cœur de la culture Égyptienne.
La visite commence alors que le jour se lève sur la nécropole de Gizeh, le célèbre site égyptien qui abrite les trois grandes pyramides. Dans leurs ombres se dessinent les silhouettes des mastabas ; les tombes de ceux qui furent les proches des monarques défunts, leurs familles.
Vous n’êtes pas seul pour arpenter ces terres millénaires. Accompagnés par un guide virtuel et d’autres voyageurs aussi réels que vous, vous commencez par fouler à l’échelle de géants le sable éternel du plateau de Gizeh à la rencontre du Sphinx, pour vous rendre ensuite au pied de la pyramide de Khéops à la nuit tombée pour une visite VIP. .
Les Terrasses du Port 9 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 91 46 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eclipso Cultural Adventures offers a virtual reality immersion experience that brings history to life
L’événement L’Horizon de Khéops un voyage en Egypte ancienne Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Atelier Harpocrate dans un lotus Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement 23 juillet 2026
- Mehdi Kerkouche 360 Quai du Port Marseille 2e Arrondissement 24 juillet 2026
- Ciné Plein Air Une journée particulière Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement 24 juillet 2026
- Visite Pitchouns Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement 25 juillet 2026
- Holly G & Totally Spice’s Jungeli Scorpio Qveen Quai du Port Marseille 2e Arrondissement 25 juillet 2026