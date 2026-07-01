L’Horizon de Khéops un voyage en Egypte ancienne Les Terrasses du Port Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

L’Horizon de Khéops un voyage en Egypte ancienne

Du 31/07 au 13/11/2026 tous les jours de 14h à 19h.

Toutes les 30 minutes. Les Terrasses du Port 9 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-11-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Eclipso Cultural Adventures propose une immersion en réalité virtuelle au service de l’HistoireEnfants

Partez pour une expédition immersive à la découverte de la pyramide de Khéops ! Accompagnés par vos proches, vous vous affranchirez de la visite classique pour découvrir des espaces jusqu’alors fermés au public.



Un glissement vers le territoire de la magie vous fera voyager 4500 ans en arrière pour assister aux funérailles du roi Khéops, vous offrant ainsi une incursion pleine d’émotions au cœur de la culture Égyptienne.



La visite commence alors que le jour se lève sur la nécropole de Gizeh, le célèbre site égyptien qui abrite les trois grandes pyramides. Dans leurs ombres se dessinent les silhouettes des mastabas ; les tombes de ceux qui furent les proches des monarques défunts, leurs familles.



Vous n’êtes pas seul pour arpenter ces terres millénaires. Accompagnés par un guide virtuel et d’autres voyageurs aussi réels que vous, vous commencez par fouler à l’échelle de géants le sable éternel du plateau de Gizeh à la rencontre du Sphinx, pour vous rendre ensuite au pied de la pyramide de Khéops à la nuit tombée pour une visite VIP. .

Les Terrasses du Port 9 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 91 46 00

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English :

Eclipso Cultural Adventures offers a virtual reality immersion experience that brings history to life

L’événement L’Horizon de Khéops un voyage en Egypte ancienne Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille