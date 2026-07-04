Visite Pitchouns Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement
samedi 18 juillet 2026 · Musée des Enfants Préau des Accoules · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Visite Pitchouns
Samedi 18 juillet 2026 de 10h à 11h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 11:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules pour une visite commentée destinée aux tout-petits.Enfants
Au programme, une visite spécialement imaginée pour les tout-petits et leurs parents des œuvres à regarder des sons à écouter des matières à toucher.
Après une petite exploration des œuvres tous ensemble, ils pourront jouer au sein du musée. Ils pourront également fabriquer un petit souvenir (coloriage avec des pochoirs, tampons …) ou prendre la pose à la manière des personnages exposés !
• Pour les 0-3 ans
• Durée 1h
• Gratuit sur réservation par téléphone au 04 13 94 83 85 ou par mail resa-preaudesaccoules@marseille.fr .
Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a guided tour for toddlers.
L’événement Visite Pitchouns Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Yelle Show Pride feat Mami Watta et Ruby On The Nail Mile Dietrich Quai du Port Marseille 2e Arrondissement 4 juillet 2026
- Soirée officielle Pride Marseille La Plateforme Marseille 2e Arrondissement 5 juillet 2026
- 4ème édition du Sunset Live aux Terrasses du Port Les Terrasses du Port Marseille 2e Arrondissement 5 juillet 2026
- Visite en pointu de la rade sud Zone d’embarquement Quai du Port Marseille 2e Arrondissement 6 juillet 2026
- Stage peaupoil et plumécaille Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement 6 juillet 2026