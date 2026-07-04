Visite Pitchouns Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Visite Pitchouns

Samedi 18 juillet 2026 de 10h à 11h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 11:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules pour une visite commentée destinée aux tout-petits.Enfants

Au programme, une visite spécialement imaginée pour les tout-petits et leurs parents des œuvres à regarder des sons à écouter des matières à toucher.



Après une petite exploration des œuvres tous ensemble, ils pourront jouer au sein du musée. Ils pourront également fabriquer un petit souvenir (coloriage avec des pochoirs, tampons …) ou prendre la pose à la manière des personnages exposés !



• Pour les 0-3 ans

• Durée 1h

• Gratuit sur réservation par téléphone au 04 13 94 83 85 ou par mail resa-preaudesaccoules@marseille.fr .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a guided tour for toddlers.

L’événement Visite Pitchouns Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille