Projection la flûte enchantée Mucem Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Projection la flûte enchantée

Jeudi 16 juillet 2026 de 21h30 à 23h55. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-16 23:55:00

Date(s) :

2026-07-16

Retransmission en plein-air de l’œuvre majeure de Mozart La Flûte enchantée dans une nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence, mise en scène par Clément Cogitore

Un couple chemine de l’ombre à la lumière dans un monde merveilleux entre divertissement féerique et noble initiation, La Flûte enchantée de Mozart demeure le plus grand succès populaire du compositeur, tout en signant un accomplissement esthétique et spirituel majeur de l’histoire de l’opéra.



Le chef d’orchestre Leonardo García-Alarcón et Cappella Mediterranea abordent pour la première fois au Festival d’Aix-en-Provence une œuvre de son compositeur phare, servie par un casting aussi enchanteur qu’il se doit. Mais quelle part d’ombre recèle nécessairement toute utopie lumineuse dans l’Occident d’hier ou d’aujourd’hui ?



Puisant dans l’archive sensible de notre mémoire collective, le vidéaste et metteur en scène Clément Cogitore invite à suivre le roman d’apprentissage de jeunes enfants amenés à grandir dans un monde à la beauté fragile et à la vérité incertaine.



Nouvelle production du festival d’Aix-en-Provence en coproduction avec les Théâtres de la ville de Luxembourg, Opéra ballet Vlaanderen.



Clément Cogitore met en scène La Flûte enchantée au Festival d’Aix-en-Provence

Vivez également La Flûte enchantée en live du 2 au 21 juillet au Théâtre de l’Archevêché, dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence 2026. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An open-air broadcast of Mozart’s masterpiece *The Magic Flute* in a new production by the Festival d’Aix-en-Provence, directed by Clément Cogitore:

L’événement Projection la flûte enchantée Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille