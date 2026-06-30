Atelier L’exposition à travers mon regard Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement
Atelier L’exposition à travers mon regard Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement mercredi 15 juillet 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Atelier L’exposition à travers mon regard
Mercredi 15 juillet 2026 de 15h à 16h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules avec un atelier pour le jeune public.Enfants
À travers la création d’un petit livret, les enfants sont invités à revenir sur leurs œuvres préférées !
C’est en utilisant des techniques différentes (croquis aux crayons à papier, feutres,…) qu’ils pourront reproduire des parties de leurs objets ou tableaux favoris.
• Enfants de 7 à 12 ans
• Durée 1h
• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .
Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a workshop for young visitors.
L’événement Atelier L’exposition à travers mon regard Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille
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