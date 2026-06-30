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Atelier L’exposition à travers mon regard Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Atelier L’exposition à travers mon regard Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Musée des Enfants Préau des Accoules
Adresse
29 Montée Des Accoules
Ville
13002 Marseille 2e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Marseille 2e Arrondissement

Atelier L’exposition à travers mon regard

Mercredi 15 juillet 2026 de 15h à 16h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules avec un atelier pour le jeune public.Enfants
À travers la création d’un petit livret, les enfants sont invités à revenir sur leurs œuvres préférées !

C’est en utilisant des techniques différentes (croquis aux crayons à papier, feutres,…) qu’ils pourront reproduire des parties de leurs objets ou tableaux favoris.

• Enfants de 7 à 12 ans
• Durée 1h
• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr   .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a workshop for young visitors.

L’événement Atelier L’exposition à travers mon regard Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille

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