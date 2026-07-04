Visite-atelier ado-adultes au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Visite-atelier ado-adultes au MAAOA

Mercredi 15 juillet 2026 de 14h30 à 16h30.

Mercredi 5 août 2026 de 14h30 à 16h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens , Amérindiens (MAAOA) pour une visite-atelier.

► Mercredi 15 juillet Tableau de fils

Plongez dans l’univers du peuple Wixàrika du Mexique et venez vous initier à la technique originale de fabrication de tableaux de fils à l’aide de cire naturelle et de fils de laine.

Ado et adulte



► Mercredi 5 août Sandroing

Les habitant.es de l’archipel du Vanuatu pratiquent le Sandroing du dessin sur sable ! Venez expérimenter ces techniques précises de motifs symétriques pour dessiner des fruits, des oiseaux ou le parcours d’une fourmi.

Ado et adulte



• Enfants à partir de 15 ans.

• Durée 2h

• Sur réservation à l’adresse suivante maaoa@marseille.fr .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Museum of African, Oceanic, and Indigenous Arts (MAAOA) for a guided workshop.

L’événement Visite-atelier ado-adultes au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille