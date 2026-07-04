Visite-atelier ado-adultes au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
mercredi 15 juillet 2026 · Centre de la Vieille Charité · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Visite-atelier ado-adultes au MAAOA
Mercredi 15 juillet 2026 de 14h30 à 16h30.
Mercredi 5 août 2026 de 14h30 à 16h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens , Amérindiens (MAAOA) pour une visite-atelier.
► Mercredi 15 juillet Tableau de fils
Plongez dans l’univers du peuple Wixàrika du Mexique et venez vous initier à la technique originale de fabrication de tableaux de fils à l’aide de cire naturelle et de fils de laine.
Ado et adulte
► Mercredi 5 août Sandroing
Les habitant.es de l’archipel du Vanuatu pratiquent le Sandroing du dessin sur sable ! Venez expérimenter ces techniques précises de motifs symétriques pour dessiner des fruits, des oiseaux ou le parcours d’une fourmi.
Ado et adulte
• Enfants à partir de 15 ans.
• Durée 2h
• Sur réservation à l’adresse suivante maaoa@marseille.fr .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us at the Museum of African, Oceanic, and Indigenous Arts (MAAOA) for a guided workshop.
L’événement Visite-atelier ado-adultes au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille
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