Les cinq légendes (2012, 97 min), Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Les cinq légendes (2012, 97 min) Mercredi 28 octobre, 15h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre (groupes : sur inscription)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00
L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Les cinq légendes vont devoir unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.
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