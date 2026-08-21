Les Clés du succès reviennent le 24 septembre à la Ruche de l’Union, Ruche d’entreprises de l’Union, Tourcoing

Informations pratiques

Les Clés du succès reviennent le 24 septembre à la Ruche de l’Union Jeudi 24 septembre, 09h30 Ruche d’entreprises de l’Union Nord

Participation gratuite sur inscription limitée à 70 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Depuis un an, l’EME accompagne, met en relation et crée des passerelles entre celles et ceux qui entreprennent et l’écosystème entrepreneurial de la Métropole Européenne de Lille.

À cette occasion, nous vous proposons un temps fort réunissant porteurs de projet, jeunes entreprises, partenaires, rucheurs et incubés du territoire.

Au programme :

Bilan de cette première année de l’Espace Métropolitain de l’Entrepreneuriat

Conférence « Les Clés du succès entrepreneurial », avec deux entrepreneurs aux parcours volontairement très différents :

– Romain Defrenne, fondateur de start-up issue de l’univers de la tech et Jean-Jaurès, fondateur de AJ2Sport, entreprise engagée dans les champs du social et du sport.

Un déjeuner convivial et d’un temps de réseautage, pour permettre aux partenaires, entrepreneurs et porteurs de projet de se rencontrer et d’échanger

Informations pratiques :

Jeudi 24 septembre dès 9h30

La Ruche de l’Union – 59 rue de l’Union, Tourcoing

Ruche d’entreprises de l’Union 59 Rue de l’Union, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/7tvguBYBpd »}]

Et cette nouvelle date aura une saveur particulière puisque nous profiterons de cette matinée pour célébrer également les 1 an de l’Espace Métropolitain de l’Entrepreneuriat