Les Clés du succès reviennent le 24 septembre à la Ruche de l’Union, Ruche d’entreprises de l’Union, Tourcoing
jeudi 24 septembre 2026 · Ruche d'entreprises de l'Union · Tourcoing
Informations pratiques
Les Clés du succès reviennent le 24 septembre à la Ruche de l’Union Jeudi 24 septembre, 09h30 Ruche d’entreprises de l’Union Nord
Participation gratuite sur inscription limitée à 70 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00
Depuis un an, l’EME accompagne, met en relation et crée des passerelles entre celles et ceux qui entreprennent et l’écosystème entrepreneurial de la Métropole Européenne de Lille.
À cette occasion, nous vous proposons un temps fort réunissant porteurs de projet, jeunes entreprises, partenaires, rucheurs et incubés du territoire.
Au programme :
- Bilan de cette première année de l’Espace Métropolitain de l’Entrepreneuriat
- Conférence « Les Clés du succès entrepreneurial », avec deux entrepreneurs aux parcours volontairement très différents :
– Romain Defrenne, fondateur de start-up issue de l’univers de la tech et Jean-Jaurès, fondateur de AJ2Sport, entreprise engagée dans les champs du social et du sport.
- Un déjeuner convivial et d’un temps de réseautage, pour permettre aux partenaires, entrepreneurs et porteurs de projet de se rencontrer et d’échanger
Informations pratiques :
- Jeudi 24 septembre dès 9h30
- La Ruche de l’Union – 59 rue de l’Union, Tourcoing
Ruche d’entreprises de l’Union 59 Rue de l’Union, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/7tvguBYBpd »}]
Et cette nouvelle date aura une saveur particulière puisque nous profiterons de cette matinée pour célébrer également les 1 an de l’Espace Métropolitain de l’Entrepreneuriat
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
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