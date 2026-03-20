Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 5 : le paysage Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 5 : le paysage

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 12:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Vous avez toujours voulu mieux comprendre les grands courants artistiques ou aiguiser votre regard devant un tableau ? Ce cycle est fait pour vous !

Le musée Fernand Léger André Mare vous invite à une série de 5 rendez-vous pour décrypter les œuvres sous un angle différent. Chaque visite flash de 30 minutes vous donne les clés essentielles pour apprécier un mouvement ou un genre artistique.

Une formule concise et complète pour devenir un visiteur éclairé !

*Cycle de 5 visites de 30 minutes Réparties sur l’année Sur réservation

Droit d’entrée +2€ pour l’animation Suivez les 4 premières et la 5ème vous est offerte ! .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

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English : Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 5 : le paysage

L’événement Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 5 : le paysage Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom