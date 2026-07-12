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Impression et plantes Place du marché Argentan

mercredi 22 juillet 2026 · Place du marché · Argentan

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du marché
Adresse
Chapelle Saint-Nicolas
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Impression et plantes

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19

Découvre le monotype en t’inspirant des gravures de l’exposition.   .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67 

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English : Impression et plantes

L’événement Impression et plantes Argentan a été mis à jour le 2026-06-29 par Terres d’Argentan Intercom

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