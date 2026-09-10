LES CLOTILDES, AMOUR, EX ET ALIBI CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES CLOTILDES, AMOUR, EX ET ALIBI

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-18 2026-10-08 2026-10-22 2026-11-20 2026-11-28 2026-12-10

Clotilde la brune a la poisse. Son Peter l’a trahie et… il n’y a même plus de crème glacée. Heureusement, les copines arrivent, armées de champagne et de leur bonne humeur légendaire. Il y a urgence !

Célibataires depuis peu, elles sont décidées à se serrer les coudes, à tout assumer fièrement et à sauver leur copine. Le mot d’ordre les hommes c’est never, no way, plus jamais. A un détail près et une inondation impromptue Eric, le nouveau voisin du dessous… Un risque majeur d’ébranler leurs convictions ?

Une comédie sur l’amitié, l’amour et la quête du bonheur, une ode à la femme moderne, décomplexée et bien dans ses baskets. 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Clotilde, the brunette, is having a run of bad luck. Her boyfriend Peter cheated on her, and… there isn’t even any ice cream left. Luckily, her friends are on their way, armed with champagne and their legendary good humor. It’s an emergency!

L’événement LES CLOTILDES, AMOUR, EX ET ALIBI Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE