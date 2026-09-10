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LES CLOTILDES, AMOUR, EX ET ALIBI CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

vendredi 11 septembre 2026 · CAFE THEATRE LES 3T · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
CAFE THEATRE LES 3T
Adresse
40 Rue Gabriel Péri
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
25 25 25 Tarif réduit

Toulouse

LES CLOTILDES, AMOUR, EX ET ALIBI

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-12-10

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-18 2026-10-08 2026-10-22 2026-11-20 2026-11-28 2026-12-10

Clotilde la brune a la poisse. Son Peter l’a trahie et… il n’y a même plus de crème glacée. Heureusement, les copines arrivent, armées de champagne et de leur bonne humeur légendaire. Il y a urgence !
Célibataires depuis peu, elles sont décidées à se serrer les coudes, à tout assumer fièrement et à sauver leur copine. Le mot d’ordre les hommes c’est never, no way, plus jamais. A un détail près et une inondation impromptue Eric, le nouveau voisin du dessous… Un risque majeur d’ébranler leurs convictions ?

Une comédie sur l’amitié, l’amour et la quête du bonheur, une ode à la femme moderne, décomplexée et bien dans ses baskets. 25  .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Clotilde, the brunette, is having a run of bad luck. Her boyfriend Peter cheated on her, and… there isn’t even any ice cream left. Luckily, her friends are on their way, armed with champagne and their legendary good humor. It’s an emergency!

L’événement LES CLOTILDES, AMOUR, EX ET ALIBI Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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