Les collections en musique et en présence de danseurs, Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle, Châteaudun

Les collections en musique et en présence de danseurs Samedi 23 mai, 19h30 Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dans différentes salles, vous découvrirez les collections accompagnés en musique et par des danseurs gràce à la participation de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun et l’Ecole de danse de la Ville de Châteaudun

Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle 3 Rue Toufaire, 28200 Châteaudun, France Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237455536 https://www.ville-chateaudun.fr/transitions/beaux-arts-et-dhistoire-naturelle Collection Amélineau (Égypte période thinite), momies et sarcophages d’époque ptolémaïque et romaine.

Collection de 2500 oiseaux exotiques du monde entier naturalisés au XIXe siècle. Ils sont présentés en partie sous globe.

Collection de porcelaines chinoises du XVIIIe (famille rose, famille verte et Compagnie des Indes).

Collection Whal-Offroy d’objets d’Inde, Perse, Thaïlande et Japon. 130kms de Paris 45kms de Chartres 48kms d’Orléans

Dans différentes salles, vous découvrirez les collections accompagnés en musique et par des danseurs gràce à la participation de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun et l’Ecole de danse de la Ville…

©muséechateaudun