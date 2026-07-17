Les collections photographiques françaises: Atelier Polaroid 20 x 24, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Studio Marie-Claude Beaud, Paris

Informations pratiques

Les collections photographiques françaises: Atelier Polaroid 20 x 24 16 et 17 janvier 2027 Fondation Cartier pour l’art contemporain, Studio Marie-Claude Beaud Paris

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T09:00:00+01:00 – 2027-01-16T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-17T09:00:00+01:00 – 2027-01-17T19:00:00+01:00

Atelier Polaroid 20 x 24

Dans la continuité de la Rencontre « Les collections photographiques françaises: histoires en devenir » la Fondation Cartier souhaite célébrer le médium photographique et la place qu’il occupe dans sa collection en aménageant un atelier dédié à l’expérimentation avec la grande chambre Polaroid Instant Land Camera 20×24. Réalisé en collaboration avec la Polaroid Foundation, ce projet rend hommage à un chapitre méconnu de l’histoire de Fondation Cartier : en 1988, dans ses anciens locaux de Jouy-en-Josas, la Fondation Cartier avait déjà installé ce même appareil dans le cadre d’un projet mené avec la photographe espagnole Ouka Leele. Ce nouvel atelier s’inscrit dans une dynamique collaborative, en dialogue avec d’autres institutions françaises dont les collections incluent des photographies. Les conservateurs et directeurs de musées invités à participer au Colloque sur les collections photographiques françaises, proposeront un artiste photographe, qui pourra expérimenter avec la Polaroid 20×24 à la Fondation Cartier. Cette expérience créative et participative vise à créer un espace de dialogue autour des enjeux actuels et futurs liés à la vie des collections photographiques dans nos institutions, affirmant ainsi la volonté de la Fondation Cartier de renforcer les synergies et échanges au sein du paysage photographique français.

Fondation Cartier pour l’art contemporain, Studio Marie-Claude Beaud 2 place du Palais Royal Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Ile-de-France https://www.fondationcartier.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationcartier.com/tickets »}] La Fondation Cartier pour l’art contemporain est un espace de dialogue et d’expérimentation artistique qui place l’art contemporain sous toutes ses formes, son exposition et sa diffusion au cœur de son projet institutionnel. Metro 1 et 7, RER ABD, Bus 21 et 67, Velib 1013 1025

Atelier Polaroid 20 x 24

©Cyril Marcilhacy