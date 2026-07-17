Les collections photographiques françaises: histoires en devenir, Fondation Cartier pour l’art contemporain (Studio Marie-Claude Beaud), Paris

Informations pratiques

Les collections photographiques françaises: histoires en devenir Jeudi 14 janvier 2027, 17h00 Fondation Cartier pour l’art contemporain (Studio Marie-Claude Beaud) Paris

limité à 100 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T17:00:00+01:00 – 2027-01-14T20:30:00+01:00

Fin : 2027-01-14T17:00:00+01:00 – 2027-01-14T20:30:00+01:00

Les Collections photographiques françaises: histoires en devenir

À l’ère de la circulation rapide des images et de la redéfinition des repères visuels par l’intelligence artificielle, les collections photographiques françaises sont invitées à participer à une réflexion profonde sur leur histoire, leur rôle et leur devenir. Cette rencontre réunit des figures majeurs à la tête d’institutions et de collections photographiques françaises pour interroger les défis actuels et futurs de leurs collections. Elle mettra en dialogue différentes approches concernant les enjeux de conservation, de développement, de présentation et de diffusion de ces collections. Organisée en deux temps, elle se concentre d’abord sur l’histoire et la création de ces collections, avant d’en interroger le futur, renforçant ainsi les échanges entre les institutions françaises vouées à la photographie.

Fondation Cartier pour l’art contemporain (Studio Marie-Claude Beaud) 2 Place du Palais Royal Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Ile-de-France https://www.fondationcartier.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationcartier.com/tickets »}] La Fondation Cartier pour l’art contemporain est un espace de dialogue et d’expérimentation artistique qui place l’art contemporain sous toutes ses formes, son exposition et sa diffusion au cœur de son projet institutionnel. Métro 1 et 7, Rer ABD, Bus 21 et 67, Vélib 2013,1025

Les Collections photographiques françaises: histoires en devenir

Hiroshi Sugimoto, still from the film « World’s Biggest Polaroid Meets Nine Major Artists, 20×24 Project » shot by the Polaroid Foundation, Venice, 2024. © Image courtesy Polaroid Foundation.