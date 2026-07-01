Les Collettes en fête, Centre commercial des Collettes, Draguignan
samedi 4 juillet 2026 · Centre commercial des Collettes · Draguignan
Informations pratiques
Les Collettes en fête Samedi 4 juillet, 18h00 Centre commercial des Collettes Var
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Animations gratuites pour tous
Animation – stand de maquillage – Parcours de motricité pour les enfants – Fresque géante – Buvette – Concert avec le groupe O’Kazoo de 20h à 23h
Renseignements : Facebook CSC Draguignan et 04 94 99 22 96.
[Arrêté n° A-2026-1769] Afin de permettre le bon déroulement de cette animation, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant et la circulation interdite sur l’ensemble du parking du centre commercial des collettes sis bd Marcel Pagnol, du vendredi 3 juillet à 18h au samedi 4 juillet à minuit.
Centre commercial des Collettes 296 boulevard Marcel Pagnol, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/p/Centre-Commercial-Les-Collettes-100057365292985/
Animations diverses pour tout public.
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Musée des ATP – Visite flash de l’exposition « Les fêtes populaires », Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 1 juillet 2026
- Musée des ATP – Aprés-midi jeux, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 1 juillet 2026
- Danse – Initiation à la salsa, bachata et kizomba, Jardin Anglès, Draguignan 1 juillet 2026
- Musée des ATP – Atelier Décore ton corso, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 2 juillet 2026
- Animation – Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 3 juillet 2026