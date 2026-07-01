Les Collettes en fête, Centre commercial des Collettes, Draguignan

Informations pratiques

Les Collettes en fête Samedi 4 juillet, 18h00 Centre commercial des Collettes Var

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Animations gratuites pour tous

Animation – stand de maquillage – Parcours de motricité pour les enfants – Fresque géante – Buvette – Concert avec le groupe O’Kazoo de 20h à 23h

Renseignements : Facebook CSC Draguignan et 04 94 99 22 96.

[Arrêté n° A-2026-1769] Afin de permettre le bon déroulement de cette animation, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant et la circulation interdite sur l’ensemble du parking du centre commercial des collettes sis bd Marcel Pagnol, du vendredi 3 juillet à 18h au samedi 4 juillet à minuit.

Centre commercial des Collettes 296 boulevard Marcel Pagnol, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/p/Centre-Commercial-Les-Collettes-100057365292985/

Animations diverses pour tout public.