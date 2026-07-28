Les Comédies Musicales Le Forum Le Mans

samedi 24 mars 2029 · Le Forum · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Les Comédies Musicales

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2029-03-24 20:00:00

fin : 2029-03-24

Date(s) :

2029-03-24

Les Comédies Musicales au Forum, au Mans !

Après une pause depuis l’été 2026, LES COMÉDIES MUSICALES font leur grand retour pour une nouvelle tournée événement à travers toute la France.

Retrouvez sur scène les artistes originaux qui ont marqué les plus grands succès des comédies musicales françaises et internationales.

Revivez les émotions de spectacles cultes en chantant et en dansant sur leurs plus grands tubes, interprétés en live.

Un show festif, énergique et rempli de surprises qui rassemble toutes les générations autour de chansons devenues incontournables.

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la passion, du partage et de la magie des comédies musicales.

L’histoire continue… et elle s’écrit désormais avec vous !

RDV le samedi 24 mars 2029 à 20h au Forum .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Musicals at the Forum in Le Mans!

L’événement Les Comédies Musicales Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans