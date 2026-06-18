Les commerçants fêtent la rentrée LOURDES Lourdes

Lourdes

Les commerçants fêtent la rentrée

LOURDES Centre-ville de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 10:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Pour célébrer la rentrée, les commerçants du centre-ville vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale et animée. Une belle occasion de découvrir les nouveautés.

Animation proposée par le Comité d’Animation du Commerce Lourdais.

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LOURDES Centre-ville de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cacl.lourdes@gmail.com

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English :

To celebrate the start of the school year, downtown merchants invite you to join them for a fun-filled, lively day. It’s a great opportunity to check out what’s new.

Event organized by the Lourdais Retailers’ Committee.

L’événement Les commerçants fêtent la rentrée Lourdes a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de Lourdes|CDT65