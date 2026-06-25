Les commerces d’Antan, EBAVA, Cusset

Informations pratiques

Les commerces d’Antan 19 et 20 septembre EBAVA Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A travers une sélection d’anciennes cartes postales et de photographies, voyagez dans le temps au coeur même des anciens commerces de la ville. Une exposition historique à découvrir.

EBAVA Place Victor-Hugo, 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/

A travers une sélection d’anciennes cartes postales et de photographies, voyagez dans le temps au coeur même des anciens commerces de la ville. Une exposition historique à découvrir.

© Ville de Cusset