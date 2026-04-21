La Jaille-Yvon

Les concerts de la guinguette l’Embellie

Route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-14 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Ouverte du 4 avril au 27 septembre 2026, la Guinguette l’Embellie, située à La Jaille-Yvon sur les bords de la Mayenne, propose des concerts de musique live accessibles depuis le chemin de halage et la Vélo Francette®.

Dans un cadre bucolique, la guinguette accueille tout au long de la saison une programmation variée mêlant groupes locaux, reprises, jazz et chanson. Les concerts, à taille humaine, se déroulent dans une ambiance conviviale et proche du public, idéale pour profiter de soirées musicales au fil de l’eau. .

Route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 74 15 29

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English :

Open from April 4 to September 27, 2026, the Guinguette l?Embellie, located in La Jaille-Yvon on the banks of the Mayenne, offers live music concerts accessible from the towpath and the Vélo Francette®.

L’événement Les concerts de la guinguette l’Embellie La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Anjou bleu