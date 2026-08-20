Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais – Emmanuel Boulanger au violoncelle, Abbaye d’Orbais, Orbais-l’Abbaye
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye d'Orbais · Orbais-l'Abbaye
Informations pratiques
Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais – Emmanuel Boulanger au violoncelle Samedi 19 septembre, 20h00 Abbaye d’Orbais Marne
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Le temps d’une soirée, l’Abbatiale d’Orbais accueille le violoncelliste Emmanuel Boulanger pour un concert placé sous le signe de Bach, Kodály et Cassado, le samedi 19 septembre 2026 à 20h.
Un rendez-vous à ne pas manquer, où la musique sera sublimée par l’acoustique exceptionnelle du lieu.
Réservation recommandée : 06 24 99 26 24.
Abbaye d’Orbais Place Jehan d’Orbais, 51270 Orbais-l’Abbaye, France Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est 0961050451 https://abbayeorbais.wordpress.com
Le temps d’une soirée, l’Abbatiale d’Orbais accueille le violoncelliste Emmanuel Boulanger pour un concert placé sous le signe de Bach, Kodály et Cassado, le samedi 19 septembre 2026 à 20h.
© OTPC
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