Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais – Emmanuel Boulanger au violoncelle, Abbaye d’Orbais, Orbais-l’Abbaye

Informations pratiques

Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais – Emmanuel Boulanger au violoncelle Samedi 19 septembre, 20h00 Abbaye d’Orbais Marne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, l’Abbatiale d’Orbais accueille le violoncelliste Emmanuel Boulanger pour un concert placé sous le signe de Bach, Kodály et Cassado, le samedi 19 septembre 2026 à 20h.

Un rendez-vous à ne pas manquer, où la musique sera sublimée par l’acoustique exceptionnelle du lieu.

Réservation recommandée : 06 24 99 26 24.

Abbaye d’Orbais Place Jehan d’Orbais, 51270 Orbais-l’Abbaye, France Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est 0961050451 https://abbayeorbais.wordpress.com

Le temps d’une soirée, l’Abbatiale d’Orbais accueille le violoncelliste Emmanuel Boulanger pour un concert placé sous le signe de Bach, Kodály et Cassado, le samedi 19 septembre 2026 à 20h.

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