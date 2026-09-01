Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais Emmanuel Boulanger au violoncelle Place Jehan d’Orbais Orbais-l’Abbaye
samedi 19 septembre 2026 · Place Jehan d'Orbais · Orbais-l'Abbaye
Informations pratiques
Orbais-l’Abbaye
Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais Emmanuel Boulanger au violoncelle
Place Jehan d’Orbais Eglise abbatiale Orbais-l’Abbaye Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Le temps d’une soirée, l’Abbatiale d’Orbais accueille le violoncelliste Emmanuel Boulanger pour un concert placé sous le signe de Bach, Kodály et Cassado, le samedi 19 septembre 2026.
Un rendez-vous à ne pas manquer, où la musique sera sublimée par l’acoustique exceptionnelle du lieu. .
Place Jehan d’Orbais Eglise abbatiale Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 6 24 99 26 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais Emmanuel Boulanger au violoncelle
L’événement Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais Emmanuel Boulanger au violoncelle Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
À voir aussi à Orbais-l'Abbaye (Marne)
- Pays d’Orbais, exposition de photographie, Maison Arts et Patrimoine, Orbais-l’Abbaye 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Pays d’Orbais, exposition de photographie Place Jehan d’Orbais Orbais-l’Abbaye 18 septembre 2026
- Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais – Emmanuel Boulanger au violoncelle, Abbaye d’Orbais, Orbais-l’Abbaye 19 septembre 2026