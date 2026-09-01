Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais Emmanuel Boulanger au violoncelle Place Jehan d’Orbais Orbais-l’Abbaye

Informations pratiques

Orbais-l’Abbaye

Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais Emmanuel Boulanger au violoncelle

Place Jehan d’Orbais Eglise abbatiale Orbais-l’Abbaye Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Le temps d’une soirée, l’Abbatiale d’Orbais accueille le violoncelliste Emmanuel Boulanger pour un concert placé sous le signe de Bach, Kodály et Cassado, le samedi 19 septembre 2026.

Un rendez-vous à ne pas manquer, où la musique sera sublimée par l’acoustique exceptionnelle du lieu. .

Place Jehan d’Orbais Eglise abbatiale Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 6 24 99 26 24

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English : Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais Emmanuel Boulanger au violoncelle

L’événement Les Concerts de l’Abbatiale d’Orbais Emmanuel Boulanger au violoncelle Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne