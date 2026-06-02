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LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ROCKZYLA Sérignan

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ROCKZYLA Sérignan samedi 29 août 2026.

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 34410 Sérignan

Département : Hérault

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Sérignan

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ROCKZYLA

Place de la Liberté Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Un répertoire riche et varié, mêlant standards pop-rock anglo-saxons et français
Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.
Au programme de la soirée: découvrez un répertoire riche et varié, mêlant standards pop-rock anglo-saxons et français   .

Place de la Liberté Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90  mairie@ville-serignan.fr

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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ROCKZYLA

A rich and varied repertoire of Anglo-Saxon and French pop-rock standards

L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ROCKZYLA Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34

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