Sérignan

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ROCKZYLA

Place de la Liberté Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Un répertoire riche et varié, mêlant standards pop-rock anglo-saxons et français

Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.

Au programme de la soirée: découvrez un répertoire riche et varié, mêlant standards pop-rock anglo-saxons et français .

Place de la Liberté Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ROCKZYLA

A rich and varied repertoire of Anglo-Saxon and French pop-rock standards

L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ ROCKZYLA Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34