Les concours de Pétanque de la Fête de Carro Quai Vérandy Martigues

Informations pratiques

Martigues

Les concours de Pétanque de la Fête de Carro

Samedi 18 juillet 2026 de 14h à 18h.

Dimanche 19 juillet 2026 de 14h à 18h.

Lundi 20 juillet 2026 de 14h à 18h.

Mardi 21 juillet 2026 de 14h à 18h. Quai Vérandy Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21

Concours de pétanque en bord de mer à Carro du samedi 18 au mardi 21 juillet triplettes et doublettes chaque après‑midi, 1 500 € de gains à remporter et concours complémentaires ouverts à tous. Inscriptions au centre de la fête foraine.

Chaque après-midi de la Fête de Carro, la pétanque prend place au bord de l’eau sur le front de mer du port de Carro. Du samedi 18 au mardi 21 juillet, les meilleurs joueurs de la région, comme les amateurs, se retrouvent pour une série de concours dotés de 1 500 € de gains à se partager.



Au programme concours en triplette choisie le samedi, le dimanche et le mardi, et concours en doublette choisie le lundi, avec pour chaque journée un concours principal et un concours complémentaire ouvert aux joueurs non qualifiés. Les parties se jouent en début d’après-midi, au bord de l’eau et face aux bateaux du port, dans une ambiance typiquement provençale.



Les inscriptions se font sur place, au centre de la fête foraine, avec des frais de participation adaptés à chaque formule (10 € par équipe de 3 en triplette, 6 € par équipe de 2 en doublette). La buvette du Comité des Fêtes permet de se rafraîchir à prix accessibles, dans l’esprit convivial de cette fête de village ouverte à tous. .

Quai Vérandy Port de Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fetesdecarro.fr

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English :

Seaside pétanque tournament in Carro from Saturday, July 18 to Tuesday, July 21: triplet and doublet competitions every afternoon, €1,500 in prize money, and consolation tournaments open to all. Register at the fairground center.

L’événement Les concours de Pétanque de la Fête de Carro Martigues a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Martigues