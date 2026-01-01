Les conférence de La France Généalogique CEGF Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Découvrez le programme semestriel des conférences de la France Généalogique CEGF, organisées en partenariat aux Archives de Paris

Programme semestriel des conférences de la France généalogique – CEGF

Du jeudi 22 janvier 2026 au jeudi 11 juin 2026 :

gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

