Les contes de la nature d’Antoine, Salle de l’Escale, Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Les contes de la nature d’Antoine Samedi 19 septembre, 10h30 Salle de l’Escale Charente-Maritime

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées du patrimoine « Patrimoine en danger », laissez-vous emporter en famille dans une animation originale mêlant contes et découverte de la faune sauvage d’Oléron.

À travers des histoires inspirées de la nature, petits et grands explorent le monde du vivant et apprennent à mieux connaître les animaux du littoral. Cette expérience immersive invite à porter un nouveau regard sur la richesse de notre environnement, tout en éveillant la curiosité et le respect de la nature.

Un moment doux, poétique et accessible dès 5 ans, idéal à partager en famille, suivi d’une collation conviviale.

Informations pratiques :

– Gratuit, sur inscription

– Dès 5 ans

Salle de l’Escale Rue de la Libération, 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 47 85 48 https://www.st-denis-oleron.com/

Dans le cadre des Journées du patrimoine « Patrimoine en danger », laissez-vous emporter en famille dans une animation originale mêlant contes et découverte de la faune sauvage d’Oléron.

©Association AÏDA