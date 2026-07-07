Informations pratiques

Florac Trois Rivières

LES CONTES DE LA PLACE AU BEURRE

Place au Beurre Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-28 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Au hasard de vos déambulations dans les ruelles de Florac , laissez vous chatouiller les oreilles chaque mardi entre 19h (précise) et 19h30 sur la Place au Beurre de Florac . Petits et grands , les conteurs et conteuses vous donnent rendez-vous tout au long de l’été et viennent librement raconter leurs histoires sur cette petite place chaleureuse et conviviale.

Au hasard de vos déambulations dans les ruelles de Florac , laissez vous chatouiller les oreilles chaque mardi entre 19h (précise) et 19h30 sur la Place au Beurre de Florac . Petits et grands , les conteurs et conteuses vous donnent rendez-vous tout au long de l’été et viennent librement raconter leurs histoires sur cette petite place chaleureuse et conviviale. Avis aux amatrices et amateurs, la parole y est ouverte à qui veut. .

Place au Beurre Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 75 48 55 44

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English :

As you wander through the narrow streets of Florac, let your ears be tickled every Tuesday between 7pm (sharp) and 7.30pm on the Place au Beurre in Florac. Storytellers for young and old alike are on hand all summer long to tell their tales in this warm and friendly little square.

L’événement LES CONTES DE LA PLACE AU BEURRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes