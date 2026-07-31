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AGENDA · Villebois-Lavalette

Les contes du Demi-Loup Rue de Navailles Villebois-Lavalette

vendredi 31 juillet 2026 · Rue de Navailles · Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue de Navailles
Adresse
Château de Villebois-Lavalette
Ville
16320 Villebois-Lavalette
Département
Charente
Tarif

Villebois-Lavalette

Les contes du Demi-Loup

Rue de Navailles Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Les contes du Demi-Loup sont un récit mélangeant un ensemble de mythes et faits sur les fauves qui nous terrifient et leurs cousins domestiques.
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Rue de Navailles Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 99 09  infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr

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English :

The Tales of the Half-Wolf is a story that blends myths and facts about the wild beasts that terrify us and their domestic cousins.

L’événement Les contes du Demi-Loup Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente

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