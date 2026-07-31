Les contes du Demi-Loup Rue de Navailles Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Les contes du Demi-Loup

Rue de Navailles Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Les contes du Demi-Loup sont un récit mélangeant un ensemble de mythes et faits sur les fauves qui nous terrifient et leurs cousins domestiques.

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Rue de Navailles Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 99 09 infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr

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English :

The Tales of the Half-Wolf is a story that blends myths and facts about the wild beasts that terrify us and their domestic cousins.

L’événement Les contes du Demi-Loup Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente