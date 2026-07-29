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Les conversations impromptues #3 Le Fayore Saint-Michel-de-Chaillol

mercredi 29 juillet 2026 · Le Fayore · Saint-Michel-de-Chaillol

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Le Fayore
Adresse
Chaillol 1600
Ville
05260 Saint-Michel-de-Chaillol
Département
Hautes-Alpes
Tarif

Saint-Michel-de-Chaillol

Les conversations impromptues #3

Le Fayore Chaillol 1600 Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Conversation impromptues avec les musiciens d’¡Adios Toledo!
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Le Fayore Chaillol 1600 Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 

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English :

Spontaneous Conversations with the Musicians of %A1Adios Toledo!

L’événement Les conversations impromptues #3 Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar

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