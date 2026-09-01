Informations pratiques

Pornic

Les coques en bois pour les journées européennes du Patrimoine

Plage du château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Pornic, découvrez les bateaux de l’association coques en bois

Exposition de bateaux en bois du patrimoine maritime

Exposition de bateaux en bois admirez une collection de bateaux du patrimoine maritime sur la plage du Château

Présentations historiques découvrez l’histoire fascinante de la baie de Bourgneuf à travers des présentations dédiées

Cours de matelotage apprenez les bases de la navigation

Chants marins laissez-vous porter par l’ambiance avec des chants de marins traditionnels

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Plage du château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 15 70 92

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English :

As part of the European Heritage Days in Pornic, come discover the boats of the Coques en Bois association%A0 %A0%A0

L’événement Les coques en bois pour les journées européennes du Patrimoine Pornic a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic