Les cordes en résonance Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Les cordes en résonance Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar jeudi 4 juin 2026.
Montélimar
Les cordes en résonance
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Les conservatoires de Montélimar et du Tricastin se rejoignent pour nous offrir un moment musical où se succèderont duos, petites formations et orchestres de guitares… réunissant jusqu’à 18 interprètes sur scène!
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Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
The Montélimar and Tricastin conservatories join forces to offer us a musical experience featuring duets, small groups and guitar orchestras, with up to 18 performers on stage!
L’événement Les cordes en résonance Montélimar a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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