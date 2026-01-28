Les Corneille à Rouen Rouen
25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
2026-06-06 2026-06-07
Accompagnés de notre guide, partez sur les traces des membres illustres de cette famille rouennaise.
Points clés
Pierre et Corneille
2025 400 ans de la naissance de Thomas Corneille
Illustres personnalités rouennaises
Dans la famille Corneille on demande Pierre, dit le Grand Corneille , son petit frère Thomas tous deux académiciens ! leur neveu, Fontenelle et leur fausse nièce, Catherine. .
25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
