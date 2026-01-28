Les Corneille à Rouen Rouen

Les Corneille à Rouen

25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Accompagnés de notre guide, partez sur les traces des membres illustres de cette famille rouennaise.

Points clés

Pierre et Corneille

2025 400 ans de la naissance de Thomas Corneille

Illustres personnalités rouennaises

Dans la famille Corneille on demande Pierre, dit le Grand Corneille , son petit frère Thomas tous deux académiciens ! leur neveu, Fontenelle et leur fausse nièce, Catherine. .

25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

