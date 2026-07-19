Les correspondances des sœurs Jacob Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Ce rendez-vous final autour de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi vient porter à la scène le récit intime de la famille Jacob qui se déploie au Mémorial depuis le mois de décembre 2025. C’est l’histoire du jeune frère Jean, de la mère adulée Yvonne, du sérieux père André et, au cœur, c’est l’histoire des trois sœurs Simone, Madeleine, dite Milou, et Denise. Cette lecture se présente comme une ode à la sororie Jacob et une incarnation des correspondances qui en brossent le portrait lyrique et intime. Portés par les voix de Jeanne Balibar, Dominique Reymond et Isabelle Huppert, les mots de Milou, Simone et Denise résonnent en nous, nous exhortant à toujours plus de profondeur et de justesse, de sensibilité, de discernement et de courage.

Avec les comédiennes JeanneBalibar et DominiqueReymond.

En présence de DavidTeboul, commissaire de l’exposition.

Réserver

Dans le cadre de Vives Mémoires, cycle de rencontres en partenariat avec le Théâtre de la Ville.



Dans le cadre de l’exposition « Simone Veil. Mes soeurs et moi. »

Le dimanche 11 octobre 2026

de 16h30 à 18h30

gratuit sous condition

Lieu : Théâtre de la Ville (Théâtre des Abbesses), 31, rue des Abbesses, 75018 Paris

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T19:30:00+02:00

fin : 2026-10-11T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T16:30:00+02:00_2026-10-11T18:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-exposition-simone-veil +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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