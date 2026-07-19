Les correspondances des sœurs Jacob [Vives mémoires] Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Informations pratiques

Ce rendez-vous final autour de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi vient porter à la scène le récit intime de la famille Jacob qui se déploie au Mémorial de la Shoah depuis le mois de décembre. C’est l’histoire du jeune frère Jean, de la mère adulée Yvonne, du sérieux père André et, au cœur, c’est l’histoire des trois sœurs Simone, Madeleine, dite Milou, et Denise. Cette lecture se présente comme une ode à la sororie Jacob et une incarnation des correspondances qui en brossent le portrait lyrique et intime. Portés par les voix de Jeanne Balibar, Dominique Reymond et Isabelle Huppert, les mots de Milou, Simone et Denise résonnent en nous, nous exhortant à toujours plus de profondeur et de justesse, de sensibilité, de discernement et de courage.

Avec les comédiennes Jeanne Balibar et Dominique Reymond.

En présence de David Teboul, commissaire de l’exposition.

Vives mémoires

Depuis 2024, le Théâtre de la Ville et le Mémorial de la Shoah poursuivent leur collaboration en proposant des rendez-vous singuliers mêlant performances artistiques, rencontres et échanges autour de la transmission et du dialogue des mémoires.

Cette saison, nous renouvelons cette invitation à penser ensemble, dans un esprit de partage et d’éveil : partager pour apprendre et ressentir ; s’éveiller pour comprendre et agir. À travers des récits, des œuvres littéraires et des témoignages, accompagnés par des artistes, des historiens et des personnalités engagées, ces rencontres offrent des clés pour appréhender les temps troublés d’aujourd’hui, mieux affronter ceux de demain et réaffirmer ce qui nous unit : notre commune humanité.

Dans le cadre de « Vives mémoires ». Rendez-vous final autour de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi

Le dimanche 11 octobre 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T19:30:00+02:00

fin : 2026-10-11T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T16:30:00+02:00_2026-10-11T17:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris



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