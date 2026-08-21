Les couleurs de la Méditerranée, Médiathèque de Sequedin, Sequedin
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Sequedin · Sequedin
Informations pratiques
Les couleurs de la Méditerranée Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Sequedin Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Un moment ludique, artistique et convivial pour explorer la richesse de la Méditerranée tout en développant sa créativité et sa motricité fine !
Médiathèque de Sequedin 9 rue Carnot 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France 03.20.50.55.74 https://www.sequedin.fr/la-mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}]
Atelier Mosaïque pour enfants
©Médiathèque de Sequedin
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