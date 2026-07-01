Les coulisses de la préfecture de zone de défense et de sécurité Est, Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est, Metz

Informations pratiques

Les coulisses de la préfecture de zone de défense et de sécurité Est Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est Moselle

Limité à 30 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

A l’occasion de la Journée européenne du patrimoine, la préfecture de zone de défense et de sécurité ouvre exceptionnellement ses portes.

Au fil d’un parcours guidé d’environ 1h30, les visiteurs découvriront l’histoire du site Riberpray, ainsi que les missions exercées au quotidien par les services de l’Etat.

Chaque étape débute par une énigme photographique invitant les participants à observer leur environnement, avant une présentation des lieux, de leur histoire et de leurs fonctions.

Le parcours propose notamment :

– une introduction historique autour du mât des couleurs ;

– une exploration des souterrains historiques du site ;

– la découverte des tenus du préfet et du policier, ainsi que son équipement.

Les associations Les Historateurs et Metz en guerre animeront plusieurs séquences, à travers des reconstitutions historiques, des mises en scène immersives, la présentation d’objets et de photographies d’époque.

Une occasion unique de porter un autre regard sur un lieu emblématique du patrimoine messin, et sur les femmes et les hommes qui y exercent leurs missions au service de l’Etat et des citoyens.

Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est 12 rue Belle-Isle, 57036 Metz Metz 57004 Bellecroix Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/les-coulisses-de-la-prefecture-de-zone-de-defense-et-de-securite-est-tickets-1991700937118?aff=oddtdtcreator »}] Installée dans l’ancienne caserne Riberpray à Metz, la Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est pilote la coordination des actions de sécurité intérieure, civile et économique sur un vaste territoire regroupant 18 départements. Ce lieu stratégique joue un rôle central en cas de crise majeure, en assurant la mobilisation rapide et concertée des moyens de l’État. Alliant patrimoine militaire et mission républicaine, il incarne aujourd’hui l’engagement de l’État pour la protection du territoire et des populations.

A l’occasion de la Journée européenne du patrimoine, la préfecture de zone de défense et de sécurité ouvre exceptionnellement ses portes.

©Cabinet du préfet délégué