Les coulisses de la salle An Dour Meur Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves

Informations pratiques

Plestin-les-Grèves

Les coulisses de la salle An Dour Meur

Lieu-dit Kerilly Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:45:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Dans le cadre des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire 2026, l’espace Culturel An Dour Meur vous ouvre ses coulisses. La visite commentée proposée consiste à vous faire découvrir les dessous du monde du spectacle. Par la visite des coulisses de la salle, vous découvrirez le vocabulaire spécifique, les croyances, superstitions et légendes liées à l’univers de la scène. .

Lieu-dit Kerilly Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Les coulisses de la salle An Dour Meur Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose