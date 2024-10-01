Les coulisses de l’UNESCO UNESCO Paris

Informations pratiques

Grâce à votre guide conférencier, qui vous accompagnera pour cette visite insolite, vous explorerez la Maison de l’UNESCO (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), dont l’architecture particulière donne tout son caractère à cet espace remarquable situé en plein cœur de Paris.

Tout en vous expliquant les missions, les projets et l’impact de l’agence spécialisée de l’ONU (l’Organisation des Nations unies), votre guide vous emmènera à la découverte des espaces incroyables du siège de l’UNESCO : ses immenses salles de conférences, hôtes d’évènements d’envergure internationale, le square où vous admirerez le célèbre Globe symbolique, ou encore ses passerelles et couloirs de béton, caractéristiques de l’architecture moderne.

Une collection d’œuvres d’art des plus grands artistes du XIXème siècle rythmera le parcours de votre visite guidée. Les œuvres de Calder, Picasso ou encore Giacometti, vous seront commentées par votre guide conférencier. (Re-)Découvrir ces artistes contemporains hors du contexte muséal, et présentés en lien avec les missions de l’UNESCO, sera sans nul doute une expérience inédite.

Surprises, découvertes et apprentissage seront au programme de cette visite guidée, à la fois ancrée au cœur de la capitale parisienne et ouverte sur le monde.

Découvrez le siège de l’une des plus célèbres institutions internationales : l’UNESCO.

Du mardi 01 octobre 2024 au jeudi 30 septembre 2027 :

payant

Adulte : 20,00 €

– 26 ans : 12,00 €

– 18 ans : 10,00 €

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2027-10-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

UNESCO 7 place de Fontenoy 75007 Paris

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