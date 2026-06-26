UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les coulisses du funiculaire Esplanade du funiculaire Pau

Les coulisses du funiculaire Esplanade du funiculaire Pau

Les coulisses du funiculaire Esplanade du funiculaire Pau samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Esplanade du funiculaire
Adresse
Boulevard des Pyrénées
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Les coulisses du funiculaire

Esplanade du funiculaire Boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Découvrez les dessous du funiculaire de Pau, monument historique récemment classé inscrit ! Une visite technique et insolite en compagnie d’un technicien.   .

Esplanade du funiculaire Boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les coulisses du funiculaire

L’événement Les coulisses du funiculaire Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)