Les coulisses du musée « Conservation et collections », Musée hospitalier, Charlieu
samedi 19 septembre 2026 · Musée hospitalier · Charlieu
Informations pratiques
Les coulisses du musée « Conservation et collections » Samedi 19 septembre, 11h30 Musée hospitalier Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Découvrez les coulisses du musée : comment conserver les collections dans de bonnes conditions? Les matériaux d’emballage, les constats d’état, les procédures d’inventaire, qu’est-ce qu’un recolement?…
Musée hospitalier 7 Jardin des Musées, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle. Parking de l’espace radiologique de Charlieu.
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©Musées de Charlieu
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