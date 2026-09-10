Les coulisses du musée « Conservation et collections », Musée hospitalier, Charlieu

Informations pratiques

Les coulisses du musée « Conservation et collections » Samedi 19 septembre, 11h30 Musée hospitalier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez les coulisses du musée : comment conserver les collections dans de bonnes conditions? Les matériaux d’emballage, les constats d’état, les procédures d’inventaire, qu’est-ce qu’un recolement?…

Musée hospitalier 7 Jardin des Musées, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle. Parking de l’espace radiologique de Charlieu.

Découvrez les coulisses du musée : comment conserver les collections dans de bonnes conditions? Les matériaux d’emballage, les constats d’état, les procédures d’inventaire, qu’est-ce qu’un…

©Musées de Charlieu