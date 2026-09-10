Visites flash de l’abbaye, Abbaye bénédictine, Charlieu

Informations pratiques

Visites flash de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye bénédictine Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’abbaye grâce aux visites flash ! 30 minutes suffisent pour percer les secrets de ces lieux emblématiques : anecdotes étonnantes, détails cachés, moments clés de son histoire…

Une immersion rapide, intense et accessible à tous. Que vous soyez curieux de passage, passionné d’histoire ou en famille, laissez-vous surprendre par ce format court et rythmé, idéal pour explorer sans contrainte. Visites flash à 10h30, 11h30, 15h30 et 16h30.

Abbaye bénédictine Place de l’Abbaye 42190 Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 60 09 97 http://abbayebenedictine.fr Fondée en 875, l’abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée à la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Elle lui restera liée jusqu’à la fin du 18e siècle. Cet ensemble monastique est doté de qualités architecturales uniques: des vestiges datant du XIe au XVIe et un musée lapidaire et d’art religieux.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’abbaye grâce aux visites flash ! 30 minutes suffisent pour percer les secrets de ces lieux emblématiques : anecdotes étonnantes, clés …

©Département de la Loire