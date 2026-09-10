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Visites flash de l’abbaye, Abbaye bénédictine, Charlieu

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye bénédictine · Charlieu

Visites flash de l’abbaye, Abbaye bénédictine, Charlieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye bénédictine
Adresse
Place de l'Abbaye 42190 Charlieu
Ville
42190 Charlieu
Département
Loire

Visites flash de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye bénédictine Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’abbaye grâce aux visites flash ! 30 minutes suffisent pour percer les secrets de ces lieux emblématiques : anecdotes étonnantes, détails cachés, moments clés de son histoire…
Une immersion rapide, intense et accessible à tous. Que vous soyez curieux de passage, passionné d’histoire ou en famille, laissez-vous surprendre par ce format court et rythmé, idéal pour explorer sans contrainte. Visites flash à 10h30, 11h30, 15h30 et 16h30.

Abbaye bénédictine Place de l’Abbaye 42190 Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 60 09 97 http://abbayebenedictine.fr Fondée en 875, l’abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée à la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Elle lui restera liée jusqu’à la fin du 18e siècle. Cet ensemble monastique est doté de qualités architecturales uniques: des vestiges datant du XIe au XVIe et un musée lapidaire et d’art religieux.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’abbaye grâce aux visites flash ! 30 minutes suffisent pour percer les secrets de ces lieux emblématiques : anecdotes étonnantes, clés …

©Département de la Loire

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