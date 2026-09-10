Visite guidée du Musée Hospitalier, Musée hospitalier, Charlieu

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Hospitalier 19 et 20 septembre Musée hospitalier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’évolution des soins et la vie quotidienne des soeurs Ste Marthe à l’Hôtel-Dieu de Charlieu du XVIIIe siècle aux années 1980. Vous apprécierez l’apothicairerie du XIXe siècle, la grande salle des malades, la lingerie, les salles d’opération et de soins des années 1950-1960, un espace sur la maternité et une vue sur la chapelle…

Musée hospitalier 7 Jardin des Musées, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle. Parking de l’espace radiologique de Charlieu.

Découvrez l’évolution des soins et la vie quotidienne des soeurs Ste Marthe à l’Hôtel-Dieu de Charlieu du XVIIIe siècle aux années 1980. Vous apprécierez l’apothicairerie du XIXe siècle, la grande la…

©Musées de Charlieu