Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes
Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 19 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 18:00 – 19:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=visite-des-reserves
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Après-midi douce et créative au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 24 juin 2026
- L’étournéLune, spectacle de PaQ’la Lune « Les loups de Mamy Lou », Portevent, Nantes 24 juin 2026
- Marqueterie de paille, tous niveaux, Le 20 mille, Nantes 24 juin 2026
- Game Changers, Hyperlien – fablab, Nantes 24 juin 2026
- Vieilles qui dansent avec les loups (Festival Héroïnes de 7 lieux), Maison MADIE, Nantes 24 juin 2026