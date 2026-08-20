Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Les coulisses du patrimoine Samedi 14 novembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T11:30:00+01:00

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]

Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.