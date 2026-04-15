Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 20 juin 2026.
Les coulisses du patrimoine Samedi 20 juin, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.
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Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.
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